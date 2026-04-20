Barroco, literatura e intercambio botánico: la Casa de las Conchas desvela su agenda para finales de abril

La Biblioteca Pública de Salamanca ha dado a conocer su programación para la semana del 20 al 27 de abril de 2026, consolidando una oferta que fusiona el cine de vanguardia con la celebración institucional del Día del Libro. Bajo el marco de la Casa de las Conchas, la agenda arranca con la decimosegunda edición del ciclo de cine experimental Imagen Enigma, que este año se sumerge en la estética del barroco a través del concepto de pliegue, ritual y exceso. El director Juan Figueroa actúa como guía en estas sesiones que trascienden la mera proyección para convertirse en un taller de apreciación cinematográfica.

La actividad fílmica comienza este lunes con la cinta francesa La ligne de mire, de Jean-Daniel Pollet, un autor cuya obra vertebra gran parte del ciclo. La programación cinematográfica continúa el martes con la producción italiana Nostra Signora dei Turchi, dirigida por Carmelo Bene, ofreciendo una mirada profunda al cine de afección barroca. Ambas citas se desarrollan en el salón de actos a partir de las siete de la tarde, permitiendo al público salmantino descubrir piezas de difícil acceso en los circuitos comerciales habituales.

El ecuador de la semana se centra en la conmemoración del Día del Libro con una tarde dedicada íntegramente a la palabra y la reflexión. El miércoles 22 de abril, la biblioteca organiza una sesión de lecturas en voz alta para homenajear a los autores fallecidos durante el último año y celebrar los centenarios literarios más relevantes del panorama actual. Inmediatamente después, Alberto San Segundo ofrecerá la conferencia titulada Leer no sirve para nada, una propuesta que explora la relación de la literatura con la música y las artes plásticas, situando al libro como el eje vertebrador de una experiencia estética multidisciplinar.

Como complemento a estas actividades, la sala de exposiciones mantiene abierta durante todo el mes la muestra Salamanca, entre hierro y memoria. Esta colección, firmada por la Fundición y Forja Pacheco, permite a los visitantes contemplar el legado de una familia de artesanos locales que utiliza técnicas modernas como el corte láser para reinterpretar los símbolos patrimoniales de la ciudad. La noticia de la semana se extiende además hacia el futuro próximo, pues la biblioteca ya prepara para principios de mayo un encuentro ciudadano en su patio centrado en el intercambio de esquejes, rescatando la antigua costumbre popular de compartir la diversidad vegetal entre hogares.