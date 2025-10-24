La Biblioteca de Salamanca liderará talleres contra la desinformación y celebrará una 'Fiesta de la Lectura' en el Día Internacional de la Biblioteca

Con motivo del Día Internacional de la Biblioteca que se celebra este viernes, las nueve Bibliotecas Públicas de Castilla y León, dependientes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, han puesto en marcha una extensa programación cultural para toda la semana. La Biblioteca de Salamanca se suma con iniciativas destacadas, poniendo énfasis en el lema de este año: "Contra la desinformación: bibliotecas".

La programación salmantina hará especial hincapié en el espíritu crítico, ofreciendo un taller sobre desinformación y ciudadanía digital. Esta actividad, que también se llevará a cabo en Zamora, tiene como objetivo promover el pensamiento crítico y el uso responsable de la información, alineándose directamente con la reivindicación del papel de las bibliotecas como baluartes contra las fake news.

Además, la Biblioteca de Salamanca se convertirá en un punto de encuentro para los amantes de los libros con la celebración de la "Fiesta de la lectura". Este evento singular invita a los participantes a reunirse para una lectura compartida: primero, leyendo un libro en silencio de forma individual, y luego, conversando sobre la obra con otro lector. La iniciativa busca transformar la lectura en una enriquecedora experiencia comunitaria y compartida.

La efeméride, que conmemora la destrucción de la Biblioteca Nacional de Sarajevo en 1992, busca reivindicar el papel crucial de las bibliotecas como guardianas del patrimonio cultural y promotoras del conocimiento y la lectura. Las actividades en Salamanca y el resto de la comunidad —que incluyen cuentacuentos, encuentros literarios, teatro y exposiciones— son gratuitas y reflejan el compromiso con la divulgación cultural, la educación en valores y la promoción de la lectura como herramienta de transformación social.

Todas estas acciones gratuitas reafirman la vitalidad de estos espacios públicos, que durante el año 2024 registraron en la comunidad 4.973 actividades culturales con más de 314.000 asistentes. Salamanca se une al reconocimiento de la labor del personal bibliotecario y a la invitación a la ciudadanía para que redescubran estos espacios como lugares vivos, inclusivos y abiertos al conocimiento.