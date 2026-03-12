Candela Sotos inaugura la XIV edición de Visiones Contemporáneas en el DA2

La cineasta y artista visual madrileña Candela Sotos es la protagonista de la décimo cuarta edición de Visiones Contemporáneas, el proyecto lo último del cine y el vídeo en España. Su obra podrá verse hasta el 7 de junio en el centro de arte contemporáneo DA2 de Salamanca.

Sotos trabaja de manera interdisciplinar combinando archivo, imagen y botánica, explorando la memoria familiar y la transmisión oral a través de instalaciones, ediciones y películas. Formada en Comunicación Audiovisual en Madrid y con un Máster en Artes Plásticas y Fotografía en París 8, ha participado en programas de artistas internacionales, como el de la Universidad Torcuato di Tella en Buenos Aires.

Su obra ha recibido múltiples premios, entre ellos el Premio DOC en la Seminci, mejor película española en Festival Márgenes y mejor documental en el Festival de Cine Español de Toulouse.

En esta edición del ciclo, se proyectarán dos de sus películas: ‘Yrupē’ (2025, 79 min.) y ‘Danza Nº III’ (2024, 9 min.), conectadas por el archivo y la memoria de su propia familia.