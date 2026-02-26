El cantante Quique González presenta su nuevo disco '1973' en Salamanca

El cantante y compositor Quique González presenta su nuevo disco '1973' en Salamanca, compuesto por 11 canciones que consolidan su madurez artística.

Actuará este viernes 27 de febrero en el Teatro Liceo a las 20:30 horas para mostrar la presentación de '1973', donde el artista plasma una carrera de más de tres décadas encabezadas por esa honestidad que lo caracteriza y manteniéndose como pocos, fiel al rock. Durante algunas entrevistas, el cantante ha revelado que nunca antes había titulado un álbum con una cifra y que en esta ocasión ha querido "homenajear" aquella vida de los años 70, de los que él forma parte.

Como parte de '1973' las 11 canciones que completan el disco son: La caja de herramientas; Terciopelo azul; De verdad lo siento; Coleccionistas; Preguntas sencillas; Cheques falsos; Flashes; Descosiendo un milagros; S.T.U.O.P.E.T; Otro líquido; Santos.

En esta gira con la presentación de su nuevo disco, Quique González ha visitado ya otros puntos de España como Guadalajara, Toledo, León, Pamplona, Santander, Cáceres, Badajoz, Vitoria, Córdoba, Sevilla, Almería y Málaga. Tras su puesta en escena en Salamanca, el 14 de marzo estará en Granada.

Además, entre sus clásicos más sonados destacan Salitre 48 (2001), Kamikazes Enamorados (2003), Daiquiri Blues (2009), Salitre, Vidas cruzadas, La luna debajo del brazo o Dallas-Memphis.