Carmen Martín Gaite y su etapa de estudiante se desgranan en una charla

Este miércoles continúa el ciclo de conferencias en torno a la obra y la figura de la escritora salmantina organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y el Centro de Estudios Salmantinos. Será el turno para José María Hernández que hablará sobre la Universidad de Salamanca que conoció Carmen Martín Gaite como estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Era una universidad pequeña, modesta, formada solamente por cuatro Facultades: Letras, Ciencias, Medicina y Derecho. En esos años el total de su matrícula rondaba apenas los dos mil alumnos, y la vitalidad real de profesores y estudiantes deja mucho que desear.

Las únicas novedades que observamos por estas fechas es la presencia de algunos profesores alemanes y el Instituto Italiano de Cultura. Habrá que esperar al rectorado de Antonio Tovar, a partir de 1951, para ver alumbrar una universidad diferente.

En ese contexto universitario, que hoy nos parece triste y muy deprimente, se traza la imagen de ciudad y universidad que Carmen Martín Gaite incorpora en su vida y en su literatura.

Profundizar y explicar con detalle las condiciones de aquella Universidad de Salamanca, tan distante de la actual, pero que formó e influyó en su vida y en su obra es el objetivo principal de esta conferencia que tendrá lugar mañana, a las ocho de la tarde, en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo.