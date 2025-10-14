Carmen Martín Gaite y su etapa de estudiante se desgranan en una charla
El ciclo de conferencias sobre la figura de la escritora contará con la participación de José María Hernández
Este miércoles continúa el ciclo de conferencias en torno a la obra y la figura de la escritora salmantina organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y el Centro de Estudios Salmantinos. Será el turno para José María Hernández que hablará sobre la Universidad de Salamanca que conoció Carmen Martín Gaite como estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Era una universidad pequeña, modesta, formada solamente por cuatro Facultades: Letras, Ciencias, Medicina y Derecho. En esos años el total de su matrícula rondaba apenas los dos mil alumnos, y la vitalidad real de profesores y estudiantes deja mucho que desear.
Las únicas novedades que observamos por estas fechas es la presencia de algunos profesores alemanes y el Instituto Italiano de Cultura. Habrá que esperar al rectorado de Antonio Tovar, a partir de 1951, para ver alumbrar una universidad diferente.
En ese contexto universitario, que hoy nos parece triste y muy deprimente, se traza la imagen de ciudad y universidad que Carmen Martín Gaite incorpora en su vida y en su literatura.
Profundizar y explicar con detalle las condiciones de aquella Universidad de Salamanca, tan distante de la actual, pero que formó e influyó en su vida y en su obra es el objetivo principal de esta conferencia que tendrá lugar mañana, a las ocho de la tarde, en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo.
También te puede interesar
Lo último