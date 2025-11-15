Carmen Martín Gaite, la gran embajadora de Salamanca en la lista de los mejores libros españoles del último medio siglo

La reciente selección de Babelia —el suplemento cultural de El País— con los 50 mejores libros españoles de los últimos cincuenta años ha puesto nuevamente en el centro del mapa literario a una figura imprescindible: Carmen Martín Gaite, la escritora salmantina más universal del siglo XX.

Con cuatro títulos incluidos en la lista, Martín Gaite se convierte en una de las autoras más destacadas del ránking y en un emblema del vigor creativo que históricamente ha emanado de Salamanca.

Entre las obras seleccionadas figuran El cuarto de atrás, Nubosidad variable, El cuento de nunca acabar y Usos amorosos de la postguerra española, títulos que abarcan desde la narrativa más íntima hasta el ensayo cultural, y que demuestran la amplitud y profundidad de una voz literaria que abrió caminos para varias generaciones de escritoras y lectores.

La presencia de Martín Gaite en esta prestigiosa lista no solo subraya la relevancia de su obra, sino que refuerza el peso cultural de Salamanca, ciudad que ha sido cuna de escritores, pensadores y humanistas durante siglos.

Desde el humanismo renacentista hasta la literatura contemporánea, la capital del Tormes ha funcionado como un crisol de talento, y la autora de Entre visillos representa una de sus expresiones más universales.