Carmen Martín Gaite, la gran protagonista de la nueva programación cultural de la Casa de las Conchas

La nueva programación cultural de la Casa de las Conchas comienza este martes, 9 de diciembre, con la conferencia 'Carmen Martín Gaite, la huella de Salamanca'. Charo Alonso, doctora en Filología Hispánica por la USAL, será la encargada de desvelar la profunda relación que existe entre la obra de la escritora con su ciudad natal. Lo hará a las 19:00 horas en el salón de actos y la entrada será libre hasta completar aforo.

La misma hora y ubicación tendrá la conferencia del miércoles: 'Somos lo que comemos: ¿personas ultraprocesadas', de Bruna Menegassi. La idea es mostrar cómo lo que consumimos habitualmente afecta a nuestra salud física y a nuestra forma de relacionarnos con los demás y con el mundo. La nutricionista también enseñará a recuperar elecciones más conscientes y auténticas en nuestra vida diaria.

El jueves 11 acogerá el taller sobre las apps MiDNI y MiDGT a las 10:00 y a las 17:00 horas. Durará dos horas y los interesados pueden inscribirse en https://bibliotecas.jcyl.es/web/es/bibliotecasalamanca/actividades/talleres.html. También tendrán lugar la reunión de la Asociación de Amigos de la Biblioteca Pública 'Casa de las Conchas' y el recital poético 'Carmen Martín Gaite: vida y versos', que ahondará en la faceta menos conocida de la escritora charra. Será a las 19:00 horas en el salón de actos.

La música será la gran protagonista de cara al fin de semana. El viernes, la Casa de las Conchas propine una experiencia inmersiva, emocional y participativa con la performance sonora 'Sobre cuerdas', con Alicia Soto y Andellah M. Hassak; y el sábado, los más pequeños podrán disfrutar del taller infantil literario-musical 'Magia en el bosque'. Ambas actividades se celebrarán en el salón de actos a las 19:00 y a las 20:00 horas, respectivamente.

Nueva exposición

La biblioteca estrena este martes una nueva exposición. Se trata de 'Dos voces indispensables hoy: Carmen Martín Gaite y Antonio Machado', creada por dos alumnas en prácticas del Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural: Amaya Muelas y Gema Hinojosa. Se podrá visitar de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas y los sábados de 12:00 a 14:00 horas.