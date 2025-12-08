Carmen Martín Gaite protagoniza el encuentro poético ‘Ágora del Otoño’ en el Liceo

El salmantino Teatro Liceo acogerá el próximo jueves, 11 de diciembre, el encuentro poético ‘Ágora del Otoño’, con motivo del centenario del nacimiento de la escritora salmantina. El acto, que está organizado por Alumni–USAL y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, incluye un coloquio en torno a la figura de Carmen Martín Gaite en el que participarán Juan Antonio Iglesias, poeta y profesor de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca que recientemente ha recibido el Premio de las Letras de Castilla y León; y Belén Gopegui, escritora y guionista autora de obras como La escala de los mapas o La conquista del aire.

Además, se presentará Examen de Nacionalidad el poemario ganador de la primera edición del Premio de Poesía Carmen Martín Gaite, autoría de Alberto Martín Pérez y publicado por la editorial Cuadernos del Laberinto; y el documental Mujeres en la sombra, de Zaida Serrano, un análisis de los personajes femeninos de la autora aquellos que nos enseñan sus duelos y pérdidas;, sus dilemas y miedos más personales, y sobre todo, la lucha interna y el deseo de libertad de la mujer en tiempos de posguerra.

Comenzará a las 19:30 horas y cuya entrada será libre hasta completar aforo.