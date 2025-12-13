La Casa de las Conchas acoge una conferencia sobre la Reina Berenguela y la Chova Piquirroja

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio en Salamanca ha organizado una charla en la Casa de las Conchas para tratar uno de los temas totalmente ligados a Salamanca como es la Reina Berenguela y la Chica Piquirroja que se pueden apreciar en uno de los techos medievales del convento de Santa Clara.

Entre los temas que se tratará serán los más de cien emblemas heráldico que tras 50 años de historia desde su descubrimiento no ha podido llegar a tener una explicación satisfactoria sobre el significado a ciencia cierta.

A raíz de esto, Santo Tomás de Canterbury, Charo García de Arriba y Miguel Ángel Martín Mas comenzaron a estudiar esta investigación con el objetivo de seguir avanzando en este estudio y lograr dar con el significado de toda esta iconografía ofreciendo, de forma documentada, explicaciones a cada uno de ellos.

Como no podía ser de otra forma, el eje principal de la investigación fue la Reina Berenguela, que servía como nexo de unión entre cada uno de los elementos representados. Además, entre los emblemas que nos podemos encontrar están los emblemas de las casas reales de León, Castilla, Aragón, Inglaterra (Plantagenet) y del Sacro Imperio Germánico (Hohenstaufen).

Durante la conferencia que comenzará a las 19:00 horas de este martes, 16 de diciembre, en el salón de actos de la biblioteca pública de “La Casa de las Conchas”, se podrá disfrutar de esta conferencia con entrada libre hasta completar aforo.