La Casa de las Conchas acoge la danza como memoria migrante a través de la proyección y debate de The Migrant Body este miércoles

El próximo miércoles, 10 de septiembre, a las 19:00 horas, el Salón de Actos acogerá la proyección de The Migrant Body (2023), una creación de la reconocida coreógrafa Paula Higa, presentada por Claudia Albuquerque. Tras la exhibición, se abrirá un debate con la participación de la propia directora y de Mario Higa, profesor de literatura brasileña. La entrada será libre hasta completar aforo.

The Migrant Body es un proyecto interdisciplinario que combina danza, música, cine y poesía para reflexionar sobre el cuerpo como territorio de la experiencia migrante. Inspirada en su mudanza a Estados Unidos junto a su familia en 2004, Higa propone un viaje escénico que explora los significados de origen, hogar y pertenencia. La obra plantea una pregunta esencial: ¿existe alguien en el mundo que no sea migrante en algún sentido?

Paula Higa, estadounidense de origen brasileño, suma más de cuatro décadas de trayectoria en la danza. Reconocida por su estilo innovador, ha presentado su trabajo tanto en solitario como con su compañía PH Dance. Durante 2025-26 será profesora visitante en el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca.

Por su parte, Mario Higa, especialista en lengua y literatura brasileña en Middlebury College (EE. UU.), es autor de numerosos estudios publicados internacionalmente y también ejercerá como profesor visitante en Salamanca en el mismo período.

La cita promete ser una ocasión única para descubrir cómo el arte puede traducir la experiencia de la migración en un lenguaje universal.