La Casa de las Conchas acoge un taller de caligrafía china y la proyección de la última película de Asmae El Moudir

La nueva agenda cultural de la Biblioteca Pública de Salamanca 'Casa de las Conchas' ha comenzado con un ciclo de conferencias de filosofía a cargo de Manuel Paz Marcos. Este martes continuará con el taller 'Leyenda, tinta y papel. El Año Nuevo chino y la fiesta de los faroles', impartido por Eva Sòng y dirigido a adultos y a menores de 12 años. Los participantes podrán practicar la caligrafía propia del gigante asiático a las 17:00 horas en el salón de actos.

El miércoles, 18 de febrero, se proyectará la película marroquí 'La madre de todas las mentiras', de Asmae El Moudir, sobre la búsquda de una joven para encontrar la verdad (a las 19:00 horas en el salón de actos). Mientras, el jueves se ha organizado un taller sobre Gemini, la IA de Google, y un debate público bajo el título 'Un martillo... en busca de clavos'. La entrada será libre hasta completar aforo.

El viernes, Celia Jiménez Sedano y Lucía Urones Sánchez impartirán un taller para un acercamiento práctico a la música mediante el uso del cuerpo y la voz. El destinado al publico infantil comenzará a las 18:00 horas y el dirigido a los adultos, a las 19:00 horas. Ambos serán en el salón de actos de la Casa de las Conchas.