La Casa de las Conchas acogerá este viernes la obra 'Alonso Andrea de Ledesma: confesión y condena'

La compañía Etón Teatro llega a Salamanca con su obra "Alonso Andrea de Ledesma: confesión y condena", que se representará el próximo viernes 5 de septiembre en la Biblioteca Pública Casa de las Conchas. Tras el éxito de sus funciones en Ledesma, la compañía ofrecerá dos pases, a las 19:00 y 20:00 horas.

Con texto, dirección e interpretación a cargo de Ángel González Quesada, la obra rinde homenaje a este personaje, al que el autor describe como un "auténtico héroe" de la conquista de América, pero que permanece "prácticamente desconocido en los anales españoles". La pieza, de unos treinta minutos de duración, se centra en la figura de un conquistador alejado de la historia oficial y la "parafernalia imperial".

La obra busca visibilizar a un personaje que es reconocido como un héroe en tierras americanas, ofreciendo una perspectiva diferente sobre el periodo de la conquista. La representación promete ser una pieza "breve, intensa y de gran fuerza comunicativa".