La Casa de las Conchas se convierte en la sede de las areniscas de Villamayor

Si hay algo que caracteriza a la provincia salmantina, eso es su piedra: la arenisca de Villamayor. Este protagnonismo se verá reflejado el próximo lunes 25 de mayo con la conferencia 'Las areniscas de Villamayor. Características geológicas y su respuesta a los agentes climáticos y antropológicos'. Este evento, acogido por el salón de actos de la Casa de las Conchas, será dirigido por Gaspar Alonso Gavilán, profesor profesor jubilado del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca.

Así, Alonso Gavilán concentrará su exposición, con entrada libre hasta completar aforo, en las Areniscas de Villamayor, haciendo referencia a sus características geológicas como composición petrológica y facies, tipos de areniscas, sedimentología , geología histórica, ubicación , extracción y su reacción a los agentes externos y antropológicos.

Esta actividad, propuesta y organizada por la Asociación 'Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio' junto con la colaboración de la Biblioteca Pública 'Casa de las Conchas' de la Junta de Castilla y León, permitirá al público asistente "conocer la composición y características de algo tan cercano a todos los salmantinos como es la piedra dorada con la que están construidos los principales edificios de Salamanca", tal y como apunta la organización.