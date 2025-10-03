La Casa de las Conchas inaugura este lunes la exposición de vidrio moldeado 'Equilibrando contrarios' de Julia Castro Gil

El próximo lunes, 6 de octubre, a las 12:00 horas, la Casa de las Conchas de Salamanca acogerá la inauguración de Equilibrando contrarios, la nueva exposición de la artista Julia Castro Gil. La propuesta, centrada en el vidrio moldeado, podrá visitarse hasta el 30 de noviembre en la sala de exposiciones de la biblioteca.

La muestra se completará con una presentación y visita guiada a cargo de la autora el viernes, 10 de octubre, a las 19:00 horas, ocasión en la que el público podrá acercarse de primera mano a los procesos creativos que inspiran su trabajo.

Julia Castro Gil desarrolla su obra desde la intuición, buscando transmitir conceptos mediante la unión de materiales y formas aparentemente contradictorios. En sus piezas confluyen el vidrio, el hierro, el barro, el esparto o las semillas, que dialogan con la naturaleza y con procesos industriales. Su objetivo es equilibrar, a través del arte, las tensiones y contradicciones propias de la vida y de las relaciones humanas.

El vidrio, como protagonista de esta exposición, se transforma en un vehículo de exploración estética. A través de su manipulación —a menudo compleja y exigente— la artista logra obras que transmiten una sorprendente sensación de ligereza, generando poesía visual a partir de materiales humildes.

Equilibrando contrarios invita al espectador a un recorrido sensorial y emocional, en el que cada obra se convierte en un reflejo de los claroscuros de la existencia. Un camino que, en palabras de la propia autora, a veces es blanco, a veces negro, pero siempre en búsqueda de un equilibrio inalcanzable.