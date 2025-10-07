La Casa de las Conchas ofrece una semana de magia, reflexión y tecnología

La Biblioteca Pública de Salamanca Casa de las Conchas ha anunciado su variada agenda cultural para los próximos días, invitando a la ciudadanía a participar en una serie de eventos diseñados para todas las edades. La programación de esta semana arranca con el ciclo Biblioescena, una iniciativa de la Junta de Castilla y León que busca acercar las artes escénicas a las bibliotecas. El martes, 7 de octubre, a las 18:00 h, el Salón de actos acogerá "Magia & humor" con Miguel de Lucas. Un espectáculo de magia y comedia lleno de energía, apto para un público a partir de 6 años y con entrada libre hasta completar el aforo.

El miércoles, 8 de octubre, el enfoque se traslada a la introspección con la conferencia "La mente, ¿amiga o enemiga?". A las 19:00 h, Swami Satyananda Saraswati, presentado por el pintor y profesor Miguel Elías, abordará la naturaleza de la mente y la importancia de la meditación para encontrar el silencio interior. Es una oportunidad para la reflexión sobre cómo aquietar los pensamientos y descubrir la plenitud, también con entrada gratuita en el Salón de actos.

La jornada del jueves, 9 de octubre, será doblemente activa. Por la mañana y por la tarde se impartirá el taller "Saca partido de la cámara y editor de fotos de tu móvil (Android)", dentro del ciclo Tecnologías para la Vida Cotidiana. Este taller, que requiere inscripción previa, tendrá dos grupos: de 10:00 a 12:00 h y de 17:00 a 19:00 h. Cerrando la tarde del jueves y continuando con Biblioescena, a las 18:00 h llega el espectáculo de clown "Magia potagia pata de cabra" con Alicia Maravillas. Un homenaje payaso al mundo de la magia, garantizando diversión y asombro en el Salón de actos.

Finalmente, la Casa de las Conchas recuerda que dos importantes exposiciones se mantienen vigentes hasta el 30 de noviembre de 2025. En el Patio bajo se puede visitar "Cartografía Vital de Carmen Martín Gaite", una muestra sobre la vida y las obras de la reconocida escritora salmantina. Paralelamente, la Sala de exposiciones acoge "Equilibrando Contrarios" de Julia Castro Gil, una retrospectiva sensorial que recorre la trayectoria de esta artista plástica. Ambas muestras ofrecen la oportunidad de complementar la visita con un recorrido por el arte y la literatura, en los horarios habituales de la biblioteca.