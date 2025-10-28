La Casa de las Conchas programa una semana cultural con talleres, debates y tradición mexicana

La Casa de las Conchas inicia el martes 28 de octubre una intensa semana cultural que combina formación, pensamiento crítico, literatura y tradición. La programación arranca a las 10:00 horas con el taller “Verdad o ficción. Aprende a detectar la desinformación”, impartido por Felicidad Campal, una propuesta abierta al público que busca dotar de herramientas para reconocer noticias manipuladas y desmontar bulos en redes sociales.

Ese mismo martes, a las 19:00 horas, el Ateneo ocupa el salón de actos con la conferencia “Condena y redención de Don Juan en el siglo XIX”. La investigadora Katy Villagrá Saura revisará una de las grandes paradojas literarias: la redención del mítico personaje de José Zorrilla gracias al amor de Doña Inés.

El miércoles 29 de octubre a las 17:30 horas continuarán las Tertulias Unamunianas, un encuentro mensual coordinado por la Asociación Amigos de Unamuno que en esta ocasión abordará los retratos y esculturas del escritor en Salamanca. Más tarde, a las 19:00 horas, la biblioteca se llenará de color con la I Edición de la Ofrenda Mestiza organizada por MexSal, la Asociación de Mexicanos en Salamanca, con exposición, música en vivo y divulgación cultural sobre el Día de Muertos.

El jueves será el turno de la tecnología y el debate ciudadano y la programación continuará hasta el lunes 3 de noviembre, cuando regresarán las Jornadas de Ecología Social con una conferencia sobre el papel del hidrógeno verde en la transición energética. Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.