La Casa de las Conchas programa una semana cultural con talleres, debates y tradición mexicana
Del 28 de octubre al 3 de noviembre la programación incluye formación contra la desinformación, conferencias literarias, tertulias y la primera edición de la ofrenda del Día de Muertos en la ciudad
La Casa de las Conchas inicia el martes 28 de octubre una intensa semana cultural que combina formación, pensamiento crítico, literatura y tradición. La programación arranca a las 10:00 horas con el taller “Verdad o ficción. Aprende a detectar la desinformación”, impartido por Felicidad Campal, una propuesta abierta al público que busca dotar de herramientas para reconocer noticias manipuladas y desmontar bulos en redes sociales.
Ese mismo martes, a las 19:00 horas, el Ateneo ocupa el salón de actos con la conferencia “Condena y redención de Don Juan en el siglo XIX”. La investigadora Katy Villagrá Saura revisará una de las grandes paradojas literarias: la redención del mítico personaje de José Zorrilla gracias al amor de Doña Inés.
El miércoles 29 de octubre a las 17:30 horas continuarán las Tertulias Unamunianas, un encuentro mensual coordinado por la Asociación Amigos de Unamuno que en esta ocasión abordará los retratos y esculturas del escritor en Salamanca. Más tarde, a las 19:00 horas, la biblioteca se llenará de color con la I Edición de la Ofrenda Mestiza organizada por MexSal, la Asociación de Mexicanos en Salamanca, con exposición, música en vivo y divulgación cultural sobre el Día de Muertos.
El jueves será el turno de la tecnología y el debate ciudadano y la programación continuará hasta el lunes 3 de noviembre, cuando regresarán las Jornadas de Ecología Social con una conferencia sobre el papel del hidrógeno verde en la transición energética. Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.
