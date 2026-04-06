La Casa de las Conchas recupera el ciclo de cine Imagen Enigma en su nueva agenda cultural

La Biblioteca Pública de Salamanca 'Casa de las Conchas' ha dado a conocer la agenda cultural que se extenderá desde este lunes, 6 de abril, hasta el día 13 y que integra cine, conferencias y exposiciones.

Este lunes comienza una nueva edición del ciclo de cine Imagen Enigma, dedicada al Barroco y vertebrada por tres películas de Jean-Daniel Pollet. La primera en proyectarse - a las 19:00 horas en el Salón de actos- es 'L'ordre', sobre una colonia de leprosos abandonada en una isla de Grecia.

El miércoles 8 de abril tendrá lugar la conferencia 'Unamuno en El liberal de Bilbao', impartida por Luciano de Dios Villanueva; y el jueves se celebrará el Día de las Bibliotecas con la 'Fiesta de la lectura'. "Trae un libro y léelo durante 20 minutos. Conversa con otro lector durante 15 minutos y comentad vuestras lecturas. Repite el proceso todo lo que quieras", invitan desde la Casa de las Conchas.

El viernes se presentará el libro 'Bibliotecaria, solterona y con gafas', de Juan J. Alonso; y el sábado acogerá el taller infantil 'El Principito y el Zorro'. Los pequeños participantes podrán trabajar el ritmo con instrumentos de percusión y decorar una pancarta con los personajes del famoso cuento de Antoine de Saint-Exupéry.

Asimismo, continúa la exposición 'Salamanca, entre hierro y memoria', visible de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas y los sábados en horario de mañana.