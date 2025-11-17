La Casa de las Conchas de Salamanca ofrece una semana cultural intensa con debates sobre energía, filosofía y literatura

La Biblioteca Pública de Salamanca – Casa de las Conchas presenta una amplia y variada agenda cultural para la semana del 17 al 24 de noviembre, destacando debates sobre la transición energética, la presencia de figuras literarias y un ciclo de teatro.

La programación arranca este lunes 17, a las 19:00 horas, con la conferencia "Nucleares al rescate: ¿última oportunidad o viejo error?", impartida por Cristina Rois de Ecologistas en Acción, dentro del ciclo sobre el modelo energético actual. El ciclo cerrará el próximo lunes 24 con la conferencia "Energías renovables: ¿está el sol destronando al petróleo?".

La literatura tendrá un papel protagonista durante la semana. El martes 18, el profesor de la USAL, Luis García Jambrina, ofrecerá una conferencia sobre los manuscritos del pesquisidor Fernando de Rojas. El miércoles 19, el poeta Fermín Herrero presentará "La lira de las musas", un recorrido por la poesía de Castilla y León.

El jueves 20 se ofrecerá un taller sobre Inteligencia Artificial centrado en Copilot de Microsoft, y el mismo día tendrá lugar un concierto de la Asociación Vinilo Tempore que recordará aspectos de la biografía de Nietzsche. El ciclo Biblioescena 2025 Teatro para adultos finaliza el viernes 21 con la representación de "La guerra de nuestros antepasados".

El fin de semana se celebra el sábado 22 un Taller de Filosofía dirigido por Antonio Bentivegna para fomentar el pensamiento crítico. Además, la Casa de las Conchas mantiene tres exposiciones abiertas: "Equilibrando contrarios" de Julia Castro Gil; "Insectos, amigos invisibles" de Ecologistas en Acción; y "Cartografía vital de Carmen Martín Gaite".

Todos los eventos que tienen lugar en el Salón de actos son de entrada libre hasta completar el aforo.