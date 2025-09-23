La Casa de las Conchas de Salamanca presenta su agenda cultural con teatro, literatura y arte

Sigue el ciclo en torno al alzheimer en la Casa de las Conchas. Foto de archivo

La Biblioteca Pública de Salamanca 'Casa de las Conchas' ha anunciado su agenda cultural para la semana del 22 al 29 de septiembre, con una variada programación que incluye presentaciones de libros, teatro, tertulias y exposiciones.

Presentaciones y teatro para todos los públicos

Este martes, 23 de septiembre, regresa a la biblioteca el programa Biblioescena de la Junta de Castilla y León con "Zumbados", un espectáculo de clown, comedia y música de la compañía Teatro Atópico. La función, apta para todos los públicos, tendrá lugar en el patio a las 18:00 horas. El programa Biblioescena ofrecerá seis espectáculos hasta el 2 de octubre.

Unamuno, editores independientes y exposiciones

El miércoles 24 de septiembre, la Asociación Amigos de Unamuno celebrará una nueva edición de sus tertulias literarias. En esta ocasión, el encuentro se centrará en los "Homenajes en Anaya" y la escultura de Victorio Macho, a las 17:30 horas en la Sala de Fondo Local.

El fin de semana estará marcado por el 14º Encuentro de Editores Inclasificables, un evento dedicado a la creación artística contemporánea. Organizado por Ginés Martínez, la feria se desarrollará el viernes 26 y el sábado 27 en el patio y la sala de exposiciones. Contará con la proyección de un documental de Laura Fraile, un taller de "Biblioteca Okupa" y un concierto de "Futuros Perdidos", entre otras actividades.

Además, la Casa de las Conchas alberga dos exposiciones. La muestra "Los Accidentes del Terreno", de Luján Marcos y Christian Granados, se exhibe en la sala de exposiciones hasta el 28 de septiembre. Por otro lado, la exposición "Cartografía vital de Carmen Martín Gaite", realizada por Amaya Muelas y Gema Hinojosa, puede visitarse en el patio bajo hasta el 30 de noviembre.