La Casa de las Conchas de Salamanca presenta su nueva programación cultural

La Casa de las Conchas de Salamanca inicia una nueva temporada con una renovada oferta cultural.

La principal novedad es el cambio de horario para las actividades dirigidas a adultos, que ahora comenzarán a las 19:00 horas, mientras que las actividades infantiles mantendrán su horario habitual a las 18:00 horas. La agenda de esta semana incluye una variada propuesta de presentaciones literarias, teatro, conferencias y un evento de tango.

Este martes, la iniciativa Biblioescena de la Junta de Castilla y León ofrecerá el espectáculo de magia y clown “Hocus Pocus”, de Jesús Puebla Mimo, a las 18:00 horas. El miércoles, el ciclo “Amigos de Unamuno” acogerá una conferencia de Manuel Romero Luque sobre la teoría poética del autor, a las 19:00 horas.

El jueves y el viernes, la Casa de las Conchas se transformará en un salón de baile con la celebración de las XVI Jornadas de Tango en Salamanca. A partir de las 19:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un concierto y clases de baile. Para cerrar la semana, el lunes 22, se presentará la novela “Quiéreme, aunque sea mentira”, de Rosi Rodríguez Loranca y Juan Ramón García Alquézar, que aborda el tema de los bebés robados. Todas las actividades tienen entrada libre hasta completar el aforo.

Además de los eventos semanales, el centro cultural ofrece dos nuevas exposiciones. Hasta el 30 de noviembre, se podrá visitar "Cartografía vital de Carmen Martín Gaite", una muestra interactiva que explora los viajes de la escritora. También está disponible, hasta el 28 de septiembre, la exposición "Los accidentes del terreno", de los artistas Luján Marcos y Christian Granados, que exhibe lienzos abstractos creados con técnicas de imprenta. La exposición "Machado en seis actos: de la vida al verso" ha sido prorrogada hasta el 14 de septiembre.