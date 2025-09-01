La Casa de las Conchas de Salamanca retoma su agenda cultural en septiembre con nuevas actividades

La Biblioteca Pública de Salamanca – Casa de las Conchas ha anunciado el regreso de su programación cultural con el inicio de la nueva temporada en septiembre. Para este año, la biblioteca introduce una novedad en su horario: las actividades para adultos se adelantarán a las 19:00 horas, mientras que la agenda infantil mantendrá su horario de las 18:00 horas.

La programación de la primera semana de septiembre incluirá una oferta variada de teatro, exposiciones y música. El objetivo de la institución es reencontrarse con su público y agradar a los asistentes durante el nuevo curso.

Teatro, arte y literatura en la agenda

El primer evento destacado de la temporada tendrá lugar el próximo viernes, 5 de septiembre, con la representación de la obra teatral ‘Alonso Andrea de Ledesma: confesión y condena’, a cargo de la compañía Etón Teatro. Escrita, dirigida y representada por Ángel González Quesada, esta ficción histórica narra el regreso al presente de Alonso Andrea de Ledesma, conquistador de Caracas, para reflexionar sobre su vida y la invasión española en América. La obra se presentará en dos sesiones, a las 19:00 y a las 20:00 horas, en el Salón de Actos, con entrada libre hasta completar el aforo.

Además, la biblioteca ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar la exposición ‘Machado en seis actos: de la vida al verso’, que ha sido prorrogada. La muestra, creada por Amaya Muelas y Gema Hinojosa, alumnas del Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural, profundiza en la vida y obra de Antonio Machado, destacando aspectos menos conocidos como su faceta teatral, su compromiso político o la influencia de su poesía en otros ámbitos artísticos. La exposición, ubicada en el patio bajo de la Casa de las Conchas, se podrá visitar en los horarios habituales de la biblioteca hasta nuevo aviso.