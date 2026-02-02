La Casa de la Mujer acogerá este viernes la obra "La asamblea de las mujeres"

Casa de la Mujer 'Clara Campoamor'. Foto de archivo

La Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’ del Ayuntamiento de Salamanca será escenario el próximo viernes, 6 de febrero, a las 19:00 horas, de la representación teatral ‘La asamblea de las mujeres’, de Aristófanes.

La obra, cuya entrada es libre hasta completar aforo, se encuentra incluida en la programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad.

Dirigida por Isabel Ortiz de Zárate Gorbea, el elenco actoral cuenta Marina Andrade, Gauden Chamoso, Carolina González, María José Gómez, Pepi Iglesias, Irene Martínez, Pedro J. Martín, Yolanda Martín, Sonsoles Martínez del Villar, Estrella Mesonero, Encarna Pérez, Ramiro Robles y Julia Tabarés.