La Casa-Museo Unamuno inaugura una nueva exposición con documentos inéditos del escritor

La Casa-Museo Unamuno ha inaugurado, en la mañana de este lunes, un nuevo espacio expositivo que nace con el objetivo de aproximar al público la dimensión más íntima y creativa del escritor y el que fuera rector de la Universidad de Salamanca.

Esta apertura, refieren, se traduce en un momento de suma relevancia para la institución que refuerza, así, su compromiso de compartir con la sociedad el legado del intelectual.

Durante la presentación, durante la que han estado presentes Federico Bueno de Mata, vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la USAL, Raúl Rivas director del Servicio de Producción e Innovación digital, Ana Chaguaceda, directora de la Casa Museo Unamuno, y Marta García Gasco, comisaria de la exposición y técnico de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación, se ha hecho énfasis en que la historia de la Universidad no puede entenderse sin la figura de Unamuno.

Nueva sala en la Casa-Museo Unamuno

No en vano, en una de los periodos más complejos de la época contemporánea española, su liderazgo hizo de la Universidad un espacio de pensamiento crítico y diálogo constante, proyectando a Salamanca al centro del debate cultural, político y ético de su tiempo.

El nuevo espacio se trata de una pequeña sala contigua al antiguo salón rectoral, en el que fuera en su día el lugar de trabajo para Unamuno y que, ahora, permitirá mostrar al público reproducciones de los documentos originales que hasta ahora solo estaban al alcance de los investigadores.

La exposición reúne cuadernos personales y notas manuscritas que revelan la caligrafía y los hábitos de trabajo de Unamuno, así como listados minuciosos donde anotaba los detalles de sus publicaciones durante su etapa. Entre las piezas destacadas figura el manuscrito original de Niebla, redactado íntegramente a pluma y publicado en 1914, además de materiales teatrales y colaboraciones en el semanario dirigido por Vicente Blasco Ibáñez durante su exilio.

La muestra, asimismo, incluye bocetos y dibujos realizados por el propio Unamuno, traducciones internacionales de sus obras y recortes de prensa extranjera que evidencian la proyección internacional de su pensamiento.

La sala, han reseñado, tendrá carácter permanente.