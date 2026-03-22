El Coro de Niños Ciudad de Salamanca ofrecerá el próximo lunes 23 de marzo un concierto extraordinario en la Catedral Vieja. Esta cita musical supone un hito para la formación salmantina, ya que por primera vez en su historia abordará un programa compuesto íntegramente por música sacra.

Además de la temática, la principal novedad del concierto reside en el acompañamiento instrumental, puesto que el coro cambiará su habitual piano por el órgano catedralicio.

La elección de la Catedral Vieja no es casual, ya que su acústica y su valor arquitectónico se presentan como los aliados perfectos para un repertorio de gran exigencia técnica y emocional. El programa seleccionado para esta ocasión incluye obras de el Stabat Mater de Dante Andreo y el Lux aeterna de Josu Elberdin, junto a piezas como el Pie Jesu de Webber y el Ave María de Hamilton. Los asistentes también podrán disfrutar del Dona Nobis Pacem de Mary Lynn Lightfoot, el O Nata Lux de Richard Ewer y de una versión coral del célebre Hallelujah de Leonard Cohen, entre otras composiciones. Todo ello, bajo la dirección de Naila Zakour.

La Catedral Vieja acogerá un concierto de música sacra impartida por el Coro de Niños Ciudad de Salamanca este lunes | Ayto Salamanca

Cada una de las piezas irá precedida por una breve lectura literaria con el fin de contextualizar la obra y enriquecer la experiencia sensorial del público. Debido a esta estructura, la organización ha realizado un llamamiento especial a los asistentes para que mantengan un clima de silencio y recogimiento entre las lecturas y las interpretaciones-

La parte instrumental de este evento correrá a cargo del organista Raúl J. Ortiz Hierro. El concierto dará comienzo a las 20:15 horas y la entrada será totalmente gratuita hasta completar el aforo del templo.