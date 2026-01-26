El Centro Cultural Hispano Japonés de la USAL inaugura la exposición “Haikugráfica: Instantes de la naturaleza”

El Centro Cultural Hispano Japonés (CCHJ) de la Universidad de Salamanca ha inaugurado este viernes la exposición “Haikugráfica: Instantes de la naturaleza”. El acto ha contado con la presencia de José Abel Flores Villarejo, director del CCHJ y comisario de la muestra, y Francisco Antequera, investigador del Instituto de Biología Funcional y Genómica.

Según han manifestado, el objetivo principal de la muestra es contribuir a aumentar la apreciación y la práctica del haiku como forma de expresión poética al alcance de todas las edades y sensibilidades, así como promover la participación en las próximas ediciones del concurso que le da nombre. Podrá visitarse del 23 de enero al 3 de marzo de 2026 de lunes a viernes de 11:00 a 13:45h y de 17:00 a 20:45h.

Sobre “Haikugráfica”

El material de esta exposición surge a partir de las diversas ediciones de “Haikugráfica”, un concurso de haikus ilustrados organizado por el centro para promover la difusión de una de las formas más populares de poesía breve de Japón, que tiene una presencia cada vez mayor en la cultura occidental.

De las más de seiscientas obras presentadas a lo largo de sus cuatro convocatorias (2017, 2019, 2023 y 2025), un comité de expertos en arte, ciencia y literatura ha seleccionado las cuarenta y cuatro propuestas que se muestran en esta exhibición. En ellas, el texto se combina con una imagen (fotografía, grabado, dibujo o pintura) para integrarse en una sola obra original e inédita.

Las obras resultantes se exhiben en diálogo con creaciones que, del mismo modo que los haikus, surgen de la emoción que provoca la observación de un instante fugaz de la naturaleza, de la mano de los artistas Juan Sebastián González y María Reina Salas, ambos profesores de la de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.