El centro DA2 de Salamanca acoge la exposición ‘14 millones de ojos’ con lo mejor de la fotografía española

El Centro de Arte Contemporáneo DA2 de Salamanca acoge la exposición ‘14 millones de ojos. Colección, fotografía, público’, que ofrece un recorrido por parte de los fondos fotográficos de la Comunidad de Madrid, conservados en el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M). La muestra, comisariada por Olga Fernández López, reúne 166 fotografías y 16 fotolibros de más de un centenar de artistas, incluyendo nombres como Ramón Masats, Alberto García-Alix, Cristina García Rodero, Javier Vallhonrat y Carmela García.

La exposición se organiza en cuatro ejes temáticos: Madrid y sus habitantes; la fotografía española de los años noventa; la reflexión sobre la propia naturaleza de la fotografía; y la representación de los cuerpos, explorando dimensiones documentales, híbridas e identitarias. E

Fernández López explica que la colección no solo refleja un proceso de adquisiciones, sino que responde a políticas culturales de más de treinta años, que han permitido patrimonializar y popularizar la fotografía, haciendo de los ciudadanos los principales espectadores y copropietarios de este patrimonio.

La exposición estará abierta hasta el 13 de septiembre con entrada gratuita. El centro abre de martes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los fines de semana y festivos de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Además, se ofrecen visitas guiadas gratuitas los sábados, domingos y festivos en distintos horarios.