El Centro Documental de la Memoria Histórica organiza cuatro visitas guiadas a la exposición 'Intérpretes de lenguas en torno a 1945: Ecos de la Historia'

Descubrir la exposición 'Intérpretes de lenguas en torno a 1945: Ecos de la Historia' de la mano de un guía. Es lo que propone el Centro Documental de Memoria Histórica para que los salmantinos conozcan más detalladamente a los profesionales de la interpretación simultánea que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial, la Conferencia de San Francisco o los juicios de Núremberg.

La primera de las visitas guiadas se ha programado para el martes 23 de diciembre a las 12:00 horas. En el mes de enero habrá otros tres pases (los días 13, 21 y 29 de enero a la misma hora), mientras que el 8 de febrero será la última oportunidad para presenciar la exposición en el Centro Documental de la Memoria Histórica.

Con o sin las explicaciones de un guía, los visitantes podrán indagar en el origen de la forma más compleja y revolucionaria de la interpretación de lenguas: la simultánea, la que hizo posible que el Tribunal Militar Internacional pudiera juzgar a los nazis y sus colaboradores y que la humanidad conociera las atrocidades cometidas.