El Centro Gallego Salmantino anuncia sus Jornadas Culturales de Otoño con un rico programa de exposiciones y conferencias

El Centro Gallego Salmantino ha dado a conocer la completa programación de sus Jornadas Culturales de Otoño, un ciclo de actividades que se desarrollará a lo largo del mes de noviembre, específicamente del 5 al 22 de noviembre. Este evento busca ofrecer una variada agenda que incluye exposiciones, conferencias y actividades especiales, enriqueciendo la vida cultural de Salamanca.

El ciclo cultural se inaugurará el miércoles 5 de noviembre a las 19:00 h con la apertura de la exposición "El románico en la Filatelia Española", organizada en colaboración con el Grupo Filatélico y Numismático Salmantino (GRUFINUSAL). Tras la inauguración a cargo de D. Agustín Hernández de Vega, presidente de GRUFINUSAL, se ofrecerá una conferencia a cargo de D. José Luis Pariente Fragoso, autor de la colección.

El programa de conferencias aborda temas de gran interés y actualidad. El jueves 6 de noviembre a las 19:30 h, la Dra. Dª. Bertha Gutiérrez Rodilla, actual Vicerrectora de Estudios de Grado y Calidad de la USAL, ofrecerá una charla sobre "La relación médico-paciente: pasado y porvenir". Los días siguientes, se tratarán temas como el "Patrimonio de Castilla y León expoliado y fuera de su Tierra" el 12 de noviembre, y la "Ciberseguridad y prevención de fraude" el 13 de noviembre, a cargo de expertos en la materia. El ciclo se complementa el 19 de noviembre con una conferencia sobre desarrollo personal, enfocada en "El poder de la autoestima como herramienta de crecimiento personal".

Además, la agenda incluye actividades culturales únicas, como la Conferencia-Exhibición: "Tango en Galicia. Tangata" el 14 de noviembre, que contará con la presentación de la socia Laura Alonso, el pianista gallego Alberto Vilas y una exhibición de tango. También se presentará el lunes 17 de noviembre el curso "Galicia: devenir histórico y manifestaciones artísticas destacables", que ofrecerá un recorrido por la historia gallega a partir del mes de diciembre.

Finalmente, el Centro Gallego Salmantino ha reservado una Semana Especial que se extenderá del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Durante este periodo, se podrá visitar la exposición "Manuel Rodríguez López 2.0".

La inauguración del 24 de noviembre incluirá una charla-coloquio sobre el proceso de elección del homenajeado en el Día de las Letras Gallegas.