La “chica rara” de Carmen Martín Gaite protagoniza este martes una nueva conferencia en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca y el Centro de Estudios Salmantinos (CES) continúan este martes el ciclo de conferencias dedicado a la figura y la obra de Carmen Martín Gaite, una de las autoras más universales nacidas en la ciudad.

La sesión, titulada “Vida y obra de una chica rara”, será impartida por la profesora Francisca Noguerol y comenzará a las ocho de la tarde en la Sala de la Palabra, con entrada libre hasta completar aforo.

Durante la conferencia, Noguerol explorará la trayectoria vital y literaria de Martín Gaite a partir del concepto de “chica rara”, expresión que la propia autora acuñó tras leer Nada, de Carmen Laforet. Este término define a una mujer rebelde y poco convencional, más amiga de los libros que de las tareas domésticas, que desafía las normas sociales de su época y suele llevar una vida marcada por la incomprensión.

En el caso de Martín Gaite, esa singularidad se refleja especialmente en obras de tono más excéntrico, como Visión de Nueva York, que ocupará un lugar destacado en la reflexión de Noguerol.

Con este ciclo, el Ayuntamiento y el CES rinden homenaje a una escritora que sigue siendo un referente imprescindible en la literatura española contemporánea y en la memoria cultural de Salamanca.