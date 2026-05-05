'Cine Rumano 2026': la muestra con la que estrena el mes de mayo la Filmoteca de Castilla y León

La Filmoteca de Castilla y León presenta su programación cultural para este mes, donde, por un lado, destaca los últimos días para visitar la muestra “Wences Moreno & Carmen Martín Gaite. Salamanca — Nueva York. Fragmentos”.

Por otro lado, el mes de mayo se estrena con la muestra 'Cine Rumano 2026', que trata de ofrecer una visión plural y multifacética del cine rumano contemporáneo, conectando a las nuevas generaciones de cineastas con figuras consolidadas. Se inaugura este martes en el Teatro Juan del Enzina con la proyección de Kontinental’ 25, del director Radu Jude.

A mayores, en el marco de la colaboración con la Fundación Cultura y Saberes del Ayuntamiento de Salamanca, el ciclo La Filmoteca en el Liceo propone un diálogo entre el Nuevo Cine Español y el Novo Cinema Portugués, donde se proyectarán los títulos fundamentales: Peppermint Frappé (1967), de Carlos Saura, dentro de la conmemoración del centenario del guionista Rafael Azcona, y Los verdes años (1963), de Paulo Rocha.

El Club de Cine de la Filmoteca y la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca dedica su sesión del mes al thriller El crack (1981), de José Luis Garci, con motivo del 45 aniversario de su estreno. Habrá también un taller-coloquio para profundizar en el análisis de la obra.

La programación cinematográfica se completa con la clausura del ciclo Comunidad SEMINCI 2026, que llevará a las localidades de Soria y Béjar una selección de títulos destacados de la última edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid; en Peñaranda de Bracamonte estará el proyecto Sempiterno.

Por primera vez, la Filmoteca de Castilla y León participa en el Programa CORTEN, una iniciativa itinerante de promoción del cortometraje entre comunidades autónomas. Se mantiene además la exposición “Artilugios para fascinar”, perteneciente a la colección Basilio Martín Patino.