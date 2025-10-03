El CMI Vistahermosa acoge la exposición fotográfica 'Fue en Rusia' de la Asociación Nuevo Lérmontov

La Asociación Salmantina de Rusohablantes Nuevo Lérmontov inaugura en el CMI Vistahermosa la exposición Fue en Rusia, una selección de 50 fotografías realizadas por miembros y allegados de la entidad. La muestra forma parte de las jornadas culturales Semanas de Lérmontov, que tendrán lugar en Salamanca del 3 al 15 de octubre.

El objetivo de esta exposición es acercar a la ciudadanía una visión más íntima y personal de Rusia, alejada de estereotipos y tópicos turísticos. Las imágenes retratan escenas cotidianas que forman parte de la memoria de quienes dejaron su país: paisajes vistos cada mañana, trayectos escolares, bancos donde se compartían conversaciones o rincones cargados de recuerdos.

“Cuando una persona se separa de su hogar y de su tierra, lo que guarda en la memoria son aquellas pequeñas cosas que formaban parte de su vida. Esto es Rusia para nosotros y así permanece en nuestro recuerdo a través del tiempo y las distancias”, explica Arina Shorokhova, comisaria de la exposición.

El título de la muestra está inspirado en la canción Fue en Rusia, de la cantante Monétochka, que evoca la nostalgia del exilio y la permanencia de los recuerdos a pesar del paso del tiempo.

Como elemento interactivo, la exposición ofrece un código QR que permite a los visitantes descubrir la localización de cada fotografía y escuchar la canción que da nombre a la muestra. De esta forma, la experiencia se convierte en un viaje sensorial y emocional que conecta imágenes, música y memoria.