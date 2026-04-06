Un comodín mortal conecta tres desapariciones en la nueva novela de José Ignacio Díaz García

El escritor salmantino, José Ignacio Díaz García, presenta su nueva novela en la Torre de los Anaya. Se trata de ‘Maldito comodín’, donde un agente especial de la brigada de la Europol en España, que junto a su compañera, investiga la muerte de tres mujeres en diferentes puntos de España.

Las víctimas son una joven merchera de 16 años de un barrio marginal de la capital, una mujer sevillana de clase media dedicada al cuidado de sus hijos de corta edad y una destacada ejecutiva de una conocida multinacional residente en una urbanización privada de difícil acceso, todas ellas desaparecida en un lapso de seis años, pero con una cuestión en común, unas fotografías que las relaciona entre sí.

Así pues, entre poderes, avaricia, pasión y traición, en las altas esferas, convergen diferentes mundos intentando buscar al culpable o los culpables de estos casos, con un gran choque de culturas y la convicción de los transgresores de sentirse impunes.

El acto se realizará a partir de las 19:30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.