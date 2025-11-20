Concierto coral de Santa Cecilia, con entrada gratuita, en la Catedral Vieja a cargo de Alaia Ensemble

Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, la Catedral Vieja acogerá un evento musical destacado este sábado 22 de noviembre a las 20:00 horas.

El protagonista de la velada será el Alaia Ensemble, una aclamada agrupación vocal integrada exclusivamente por mujeres. El grupo presentará un repertorio con un fuerte sentido narrativo, centrado en el mundo femenino y la mística de textos que invocan una profunda espiritualidad.

El programa establece un diálogo entre la poesía clásica y la música actual, incluyendo textos de figuras como Santa Teresa de Jesús y León Felipe, musicalizados por compositores de los siglos XX y XXI.

En su búsqueda de la belleza trascendente, el conjunto interpretará obras como la que da música a las palabras de la propia Santa Teresa: "una búsqueda de la hermosura que exceda a todas las hermosuras", de la compositora Eva Ugalde, una de las autoras incluidas en el concierto.

El Alaia Ensemble se distingue por su leitmotiv: la elaboración de programas con un fuerte sentido narrativo, la búsqueda de un sonido propio y una especial atención a compositoras y compositores contemporáneos. Desde su presentación en 2009, la agrupación ha actuado en importantes escenarios nacionales, desde el Auditorio Nacional hasta el Teatro Real.

La entrada al concierto será libre y gratuita hasta completar el aforo de la Catedral Vieja.