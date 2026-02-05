La conocida artista Gabriela Bettini aterriza en Salamanca con su primera exposición retrospectiva en España, 'Cierta tarde, la más bella de las tardes de mi vida'

El DA2 acoge la exposición “Cierta tarde, la más bella de las tardes de mi vida" de la artista Gabriela Bettini

La conocida artista Gabriela Bettini aterriza en Salamanca con su exposición 'Cierta tarde, la más bella de las tardes de mi vida', la primera obra retrospectiva de la autora que se expone en España. Se trata de una obra que recorre su trayectoria entre Madrid y Buenos Aires, que ha sido comisariada por María Íñigo Clavo, y que forma parte de importantes colecciones internacionales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), la Colección Jumex (Ciudad de México), el CA2M (Madrid), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (España) y la Sandretto Re Rebaudengo Collection (Turín), entre otras.

La exposición se podrá visitar en las salas 6 y 7 del DA2 hasta el próximo 24 de mayo, con entrada gratuita; una muestra que habla de la resistencia a la ausencia y la extinción marcado por una historia de violencia, trauma y exilio que atraviesa los cuerpos de generación en generación.

El punto de partida de la muestra, según informan desde el Ayuntamiento de Salamanca, es su pieza más reciente, ‘Memoria del agua’, que contiene el inicio de un poema incompleto de su abuelo desaparecido durante la dictadura militar argentina.

En total, la exposición está compuesta por 43 obras con temporalidades que se superponen, desde las pinturascoloniales de los pintores exploradores del siglo XVII hasta los escenarios en grave conflicto medioambiental de los últimos años.

El horario en que podrá visitarse es de martes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y festivos de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas. También hay visitas guiadas gratuitas los sábados a las 18:00 y 19:00 horas y domingos a las 13:00, 18:00 y 19:00 horas.