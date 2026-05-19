El conservatorio de Castilla y León alza la voz a favor del papel de las mujeres en la historia de la música

La igualdad de género en el ámbito musical será la protagonista este martes desde las 18:30 horas, cuando arrancará la celebración de una jornada centrada en el reconocimiento del papel de las mujeres en la historia de la interpretación. El evento, bajo el lema 'Salamanca y el Coscyl' y con el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León como escenario principal, se desarrollará en el auditorio del centro. Además, dicha iniciativa se enmarca dentro del proyecto de Aprendizaje y Servicio impulsado por la Universidad de Salamanca y ADAVAS, la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género.

El evento dará comienzo a las 18:30 horas con la inauguración de una exposición de láminas elaborada por Claudia Fernández, docente de flauta, piccolo y repertorio orquestal en la escuela. Tal y como ha informado la agencia Ical muestra propone un recorrido visual y divulgativo por la trayectoria de destacadas intérpretes de diferentes épocas y contextos históricos, poniendo el foco en figuras femeninas que, según los organizadores, han quedado en muchos casos al margen de los relatos tradicionales de la historia de la música.

Posteriormente, a las 19:00 horas, tendrá lugar un concierto que combinará obras de Robert Schumann, César Franck, Johannes Brahms y Johann Sebastian Bach con intervenciones de la musicóloga Sonia Gonzalo Delgado, doctora por la Universidad de Zaragoza, que ha centrado su investigación en la interpretación histórica y en la recuperación del patrimonio musical ibérico

De esta manera, durante el evento se abordarán cuestiones relacionadas con la invisibilización histórica de las mujeres intérpretes, los estereotipos de género vinculados a determinados instrumentos y las dificultades para alcanzar el reconocimiento profesional en el ámbito musical.