El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca acoge un concierto de música de cámara este viernes

El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca celebrará el próximo viernes, día 30, un concierto de música de cámara protagonizado por profesores del propio centro. La cita tendrá lugar a las 20:00 horas en el Auditorio del Conservatorio, con entrada libre hasta completar el aforo.

El programa se abrirá con la Suite Popular Brasileña (1928) del compositor Heitor Villa-Lobos, una obra para guitarra que será interpretada por Diego Gonçalves García. A continuación, el público podrá escuchar un dúo de percusión con Dialogue (2005), del compositor neozelandés Gareth Farr, a cargo de José Antonio Caballero Rodríguez al vibráfono y Alejandro Sancho Pérez a la marimba.

El concierto se cerrará con la Serenata para instrumentos de viento de Antonín Dvorak, una de las composiciones más destacadas del autor checo, que se interpretará en un arreglo para nueve instrumentos bajo la dirección de Cristina de Frutos.