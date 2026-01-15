El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca inaugura sus ciclos de cámara con un concierto dedicado a los siglos XX y XXI

El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca inicia este viernes, 16 de enero, una de las citas más esperadas de su calendario académico y cultural: los ciclos de Música de Cámara y de Músicas de los siglos XX y XXI. Ambos certámenes, protagonizados por los profesores del centro, se desarrollarán de manera alterna hasta el mes de abril.

El concierto inaugural, que tendrá lugar a las 20:00 horas en el Auditorio del conservatorio, corresponde a la 22ª edición del ciclo de Músicas de los siglos XX y XXI. El programa diseñado para esta apertura ofrece un recorrido por la evolución camerística de la centuria pasada, culminando con un guiño al romanticismo ruso.

Los asistentes podrán disfrutar de la Sonata para fagot y piano (1938) de Paul Hindemith, una pieza clave del neoclasicismo alemán, seguida de la Sonata para oboe y piano de Francis Poulenc. Esta última obra, compuesta en 1962, posee un valor histórico especial al ser la última creación del autor francés. Asimismo, el Trío Siroco interpretará la Suite Breve de Eugène Bozza, escrita para la formación de oboe, clarinete y fagot. El programa se cerrará con el célebre Trio Pathétique de Mikhail Glinka.

Estas citas musicales se celebrarán de forma habitual los viernes a las 20:00 horas, a excepción de la jornada de clausura, que se trasladará al sábado 16 de mayo a las 12:00 del mediodía. La entrada para el concierto de este viernes es libre hasta completar el aforo del recinto.