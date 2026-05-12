El Conservatorio Profesional de Salamanca cierra su temporada de ciclos de música

El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca cerrará el próximo sábado, 16 de mayo, su temporada de ciclos de música de cámara con un concierto especial en el auditorio del propio centro.

El ciclo contará con dos partes diferenciadas para despedidas desde las 12:00 horas la temporada de ciclos de música.

En el primer tramo el Conservatorio propone como final del XXII Ciclo de Músicas de los siglos XX y XI, composiciones para flauta de Salvador Espasa, Eduardo Costa Roldán y Wil Offemans; interpretadas por Guillermo Thompson Santos, que estará acompañado por María José García López al piano en la interpretación de la penúltima de las piezas, la de Costa Roldán.

Una vez que haya concluido Thompson, el relevo lo tomarán dos estrenos (‘Diferencias’ y ‘Lugar común’) del pianista y compositor leonés, Ignacio Brasa.

La segunda parte del concierto comenzará con el dúo de piano de Pedro Salvatierra y Germán Bragado. Ambos interpretarán varis obras del repertorio clásico del nacionalismo español, como ‘Danza de la molinera’, de Manuel de Falla, así como una selección del ‘Amor brujo’, también del artista gaditano.

En la segunda parte, y dentro del Ciclo de Música de Cámara que ha tenido lugar también este curso en nuestro Conservatorio, el dúo de piano compuesto por Pedro Salvatierra y Germán Bragado interpretará varias obras del repertorio clásico del nacionalismo español, como son la Danza de la molinera de Manuel de Falla, y una selección del Amor brujo, del mismo autor, en sendos arreglos para dos pianos. También tocarán el arreglo para esta formación de la Fuga en sol menor, BWV 578, de J. S, Bach. El concierto tendrá un horario especial, ya que será a las 12:00 horas en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, con entrada libre hasta completar el aforo.