El Conservatorio Profesional de Salamanca rinde tributo al romanticismo en su nuevo ciclo de conciertos

La agenda cultural de la ciudad suma una cita ineludible para los amantes de la música clásica. Este viernes, el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca continúa con su programación trimestral ofreciendo un recital de música de cámara que promete un recorrido emocional por la estética romántica.

El evento forma parte del ciclo de conciertos del profesorado, una iniciativa que se extiende desde enero hasta abril y que busca acercar la interpretación de alto nivel a toda la ciudadanía.

La velada se estructurará en torno a tres grandes pilares del repertorio europeo:

Carl Maria von Weber: El Dúo Arsis será el encargado de abrir la jornada interpretando dos dúos para clarinete y piano del compositor alemán, figura clave en la transición al romanticismo.

Johannes Brahms: El público podrá disfrutar de la Sonata para violín y piano n.º 1, una pieza cargada de lirismo y una de las obras más íntimas del catálogo de Brahms.

Reinhold Gliére: Como broche de oro, se interpretarán las Piezas para violín y violonchelo (1909) del compositor ucraniano, una obra que destaca por su riqueza melódica y técnica.

Tendrá lugar en el Auditorio del Conservatorio, en la calle de Santa María la Blanca, 5 a las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.