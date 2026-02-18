El Conservatorio de Salamanca acoge este viernes el estreno absoluto de una obra de Maite de Bustos inspirada en Jacqueline Baker

El Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca se convertirá este viernes 20 de febrero en el escenario de un acontecimiento musical de primer orden. Dentro de la programación del XXII Ciclo de Músicas de los Siglos XX y XXI, el centro presentará el estreno mundial de La dama morocha del guepardo, una ambiciosa propuesta creativa de la compositora e intérprete Maite de Bustos Tarragato.

La obra, que nace de la estrecha vinculación de la autora con el lenguaje del jazz, se inspira en la icónica figura de Jacqueline Baker. Esta pieza destaca por su original configuración instrumental, uniendo a una recitadora con el sonido del saxofón, el clarinete, el fagot y el piano, ofreciendo así una experiencia interdisciplinar que promete ser el momento cumbre de la velada.

Junto a este estreno, el programa ofrecerá un recorrido por la evolución sonora del último siglo. El público podrá disfrutar de la elegancia técnica de las Variaciones para flauta de pico soprano y clave del inglés Gordon Jacob, así como de la Sonata para flauta y piano de Walter Piston y la Sonatina del compositor valenciano Manuel Oltra, ambas piezas referentes del repertorio de cámara.

La modernidad europea también tendrá su espacio con la interpretación de Two-Letter Words, una obra compuesta en 2005 por la alemana Ingrid Stölzel. Esta creación para clarinete y marimba invita a la reflexión profunda a través de una selección de palabras frecuentes en la literatura epistolar, aportando un matiz íntimo y contemporáneo al concierto.

La cita dará comienzo a las 20:00 horas en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca. Como es habitual en las actividades del ciclo, la entrada será libre hasta completar el aforo, por lo que se recomienda a los interesados acudir con antelación para asegurar su asistencia a este estreno absoluto.