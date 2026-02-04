El Conservatorio de Salamanca propone un viaje sonoro desde la vanguardia actual hasta el cabaret del siglo XX

El Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca acogerá este viernes a las 20:00 horas una propuesta musical que pretende trazar un puente sonoro a través de los últimos 120 años. Bajo una premisa de diversidad estilística, el programa se divide en dos secciones que llevarán al espectador desde la experimentación técnica de la música contemporánea más reciente hasta la atmósfera bohemia del cabaret del siglo pasado.

La primera parte del concierto estará centrada en la vanguardia instrumental de la mano del prestigioso Trío Contrastes. El bloque destaca por su fuerte apuesta por la creación actual, incluyendo obras firmadas en este mismo año 2025, como Lacht Dust de Sebastián Izquierdo y Fragmentos suspendidos de Mª José Arrillaga.

Junto a ellas, se interpretará Ultramar (2015) de Juan Manuel Ruiz, conformando un escaparate de autores españoles contemporáneos que se complementa con la mirada internacional de Paul Lansky y su obra Horizons, y el dúo para violín y marimba Souvenirs du Berceau del alemán Eckhard Kopetzki.

Tras este recorrido por lenguajes que, en ocasiones, beben de los procedimientos de la música electroacústica, la segunda mitad del evento ofrecerá un cambio de registro absoluto.

La soprano Cristina Teijeiro, acompañada al piano por José María Mezquita, transportará al público al seductor mundo del cabaret de la primera mitad del siglo XX. A través de una cuidada selección de canciones de figuras icónicas como Erik Satie, Kurt Weill y William Bolcom, la velada cerrará con el carácter melódico y teatral propio de este género histórico.

La cita tendrá entrada libre hasta completar el aforo.