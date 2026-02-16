El Conservatorio Superior programa un encuentro con el pianista y musicólogo Luca Chiantore

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Conservatorio Superior con el fomento de la excelencia artística, la investigación musical y la proyección cultural de Castilla y León como referente en la formación musical superior.

El miércoles 18 de febrero, a las 20:00 horas, el Casino de Salamanca acogerá la actividad titulada “Noche de música y palabras”, un encuentro en torno al concepto de música clásica y su evolución histórica. Autor del libro Malditas palabras, Chiantore propondrá un formato que integra reflexión y música en vivo, articulando pensamiento y experiencia sonora. El programa incluirá obras de Ludwig van Beethoven y Hélène de Montgeroult. Para esta actividad la entrada será libre hasta completar aforo.

El jueves 19 de febrero, en horario de 16:00 a 21:00 horas, la Sala de Cámara del COSCYL acogerá una conferencia y seminario sobre Investigación Artística. En esta sesión, el músico abordará cómo pensar la música desde la práctica interpretativa, integrando reflexión, experiencia instrumental y toma de decisiones musicales. A través de ejemplos prácticos y audiciones en directo al piano, se plantearán nuevas perspectivas sobre el estudio instrumental y el papel del músico en el contexto social.

Con estas actividades, la Junta de Castilla y León refuerza su apuesta por generar espacios de diálogo entre interpretación, investigación y creación artística, favoreciendo el acceso de la ciudadanía a propuestas culturales de alto nivel y consolidando a Salamanca como enclave de referencia en el ámbito musical.

Para más información e inscripciones pueden consultar el siguiente enlace: culturales@coscyl.com