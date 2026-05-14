Consulta la programación por el Día Internacional de los Museos en Salamanca

El Día Internacional de los Museos se celebrará el lunes 18 de mayo bajo el lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’, con actividades en museos autonómicos y provinciales que van desde visitas guiadas, conferencias, talleres, actuaciones musicales, de teatro y con posibilidad de visitar los museos para descubrir las colecciones y exposiciones que son temporales.

Salamanca participa en la programación para este día junto con los museos de Ávila, Burgos, León, Palencia, de Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

PROGRAMACIÓN PARA SALAMANCA

16 de mayo

12:00 Visita&Gymkana: “Mira que te como”: qué se comía en cada época. Identifica alimentos en las obras del Museo.

17 de mayo

12:00 Visita&Gymkana: “Bestiario”: encuentra animales en las obras expuestas y descubre qué simbolizan y qué hacen.

19 de mayo

18:00 Visita temática: “Casa de los Álvarez Abarca”: los médicos de la corona durante casi cien años tuvieron en el museo su casa y sufrieron las crisis políticas del momento.

20 de mayo

18:00 Visita temática “La mujer”: cómo se refleja la mujer en el arte que se creaba a lo largo del tiempo.

21 de mayo

18:00 Visita temática “Los marginados”: los pobres, los esclavos, las clases bajas, los refugiados... Todos aparecen en el museo.

22 de mayo

18:00 Visita temática “Artistas sordos en el Museo”: disponemos de siete obras de cuatro artistas sordos que queremos poner en valor. A partir de ellos descubrimos otras relacionadas con esta cultura.

23 de mayo

12:00 Visita&Gymkana “Caza la piedra”: identifica materiales en las esculturas del Museo.

24 de mayo

• 12:00 Visita&Gymkana “Dragones, y otras criaturas”: buscando monstruos en el museo.

El Centro Cultural Fundos Fórum Salamanca también se une a la celebración de la Semana Internacional de los Museos con dos visitas guiadas gratuitas y un taller para familias.

Las actividades culturales se concentrarán los días 16, 18 y 19 de mayo, comenzando este sábado a las 11:30 horas con el taller ‘Libros Libres’. Para el día 18 se ha organizado una visita guiada gratuita al Archivo FUNDOS de Salamanca, programada a las 18:00 horas; el día 19 habrá una visita guiada a la exposición ‘Gaya Nuño: una modernidad española’.