La coral Marinyen actuará en concierto en el Auditorio de San Blas

La coral Marinyen actuará en Salamanca este sábado en un concierto que tendrá lugar en el Auditorio de San Blas.

Fran Lledó Grau será quien dirija el concierto, donde se interpretará un repertorio variado con temas de Ennio Morricone, Elvis Presley o Marco Frisina.

La entrada es libre hasta completar el aforo y dará comienzo a las ocho de la tarde.

Esta coral nace en 1986 como continuidad de la histórica Coral Polifónica Valldigna, y desde 1998 está dirigida por Fran Lledó Grau.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con diversas formaciones musicales como la Orquesta Sinfónica La Valldigna, la Banda Sociedad Musical de Tavernes, la Orquesta Ciudad de Alzira y distintos grupos de cámara. Ha realizado actuaciones por toda la Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla‐La Mancha, Castilla y León, País Vasco y Navarra.