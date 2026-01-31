‘Criaturas de agua y luz’, una muestra que une literatura y arte en la Torrente Ballester

La sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester acoge desde este viernes, a las 18:00 horas, y hasta el 21 de marzo, la exposición de acuarelas ‘Criaturas de agua y luz. Animales en la literatura’, de la artista salmantina Sonia García. La muestra se enmarca dentro de la programación trimestral de la Red de Bibliotecas Municipales, impulsada por el Ayuntamiento de Salamanca.

La exposición reúne 30 acuarelas de animales, de distintos formatos, inspiradas en obras de la literatura universal. Cada pieza se presenta acompañada del texto literario que ha servido de referencia a la artista, además de una selección de álbumes ilustrados infantiles protagonizados por el reino animal.

A través de su obra, Sonia García propone una reflexión sobre la condición humana, utilizando a los animales como espejo de nuestros instintos, deseos y miedos. Sus acuarelas invitan al espectador a descubrir cómo estas criaturas literarias custodian algunas de las verdades más profundas del ser humano.

Esta exposición forma parte del programa trimestral de la Red de Bibliotecas Municipales, cuyo objetivo es fomentar la lectura y la cultura mediante actividades dirigidas a públicos de todas las edades, reforzando así el papel de las bibliotecas como espacios de encuentro, aprendizaje y creación cultural en los distintos barrios de Salamanca.