El cuadro que ilustra los décimos de la lotería de Navidad puede verse en el Museo de Salamanca

Seguro que en la cartera guardas una imagen del cuatro ‘La Natividad de la Virgen’, de Juan García de Miranda. Es la imagen que ilustra los décimos de la lotería de este año, un cuadro vinculado a Salamanca ya que está cedido desde hace medio siglo por el Museo del Prado al Museo de Salamanca, donde ahora se puede ver.

El museo expone esta obra como pieza del mes y podrá visitarse de martes a sábado en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y exclusivamente de 10:00 a 14:00 los domingos. Los lunes y los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero, el museo permanecerá cerrado.

Se trata de una obra del barroco de la escuela madrileña de finales del siglo XVII y principios del XVIII por un artista que fue pintor de cámara con el primer borbón Felipe V y además restauró muchos de los cuadros de la colección real dañados en el incendio del Alcázar de 1734 (lo que llevó a la construcción del actual Palacio Real en el mismo lugar).

En un ambiente palacial (o teatral) se desarrolla el momento posterior al nacimiento de la Virgen, con madre Ana en la cama acompañada por su padre Joaquín. Alrededor una serie de mujeres se apresuran a preparar a la niña. Todo esto nos lleva a la época en que los partos eran un acontecimiento familiar y doméstico, en torno al cual se desarrollaban toda una serie de costumbres y creencias que ya hemos olvidado.

La exposición del cuadro se suma a las actividades que organiza el Museo de Salamanca, entre los que destacan los talleres de Navidad. Este año se revivirá la tradición de crear, personalizar y enviar postales en papel por correo, una costumbre en peligro de extinción. Se utilizarán las obras alusivas a la Navidad como base, y se les dará un toque personal con técnicas como tampografía, grabado, raspado a la cera, cianotipia o serigrafía.

El taller está enfocado para infantes de 7 a 12 años y precisa reserva en el correo museo.salamanca.deac@jcyl.es. Los talleres se desarrollarán los días 23, 26 y 30 de diciembre 2025 y el 2 de enero 2026. Todos ellos tendrán lugar a las 11:30 h.

Además, también puede verse la exposición “El valor de lo aprendido”, que sigue en la Sala de Temporales del Museo de Salamanca hasta el 21 de diciembre. Es una muestra del arte creado y transmitido por generaciones de artistas en la Escuela Superior de Arte de Salamanca, con una muestra bella, interesante y variada técnicamente. La muestra podrá visitarse en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de Salamanca (con entrada por la Calle Serranos 39) hasta el día 21 de diciembre. Se podrá visitar, en horario de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 de martes a sábado y de 10:00 a 14:00 durante los domingos.