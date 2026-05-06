La Junta de Castilla y León convoca los Premios 2026 de Estudio e Investigación sobre Tauromaquia

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, convoca los Premios de Estudio e Investigación sobre Tauromaquia 2026, con el fin de "contribuir al conocimiento, estudio y promoción de la tauromaquia y los valores históricos, científicos, culturales y socioeconómicos que aportan a la sociedad".

Hay dos modalidades de los premios: uno para el estudio e investigación científica sobre tauromaquia y el otro para el estudio e investigación histórica sobre tauromaquia en Castilla y León.

Los premios tienen una dotación económica de 10.000 euros para cada modalidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes y las solicitudes las podrán presentar personas físicas y mayores de edad que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Lo podrán hacer desde el 7 de mayo al 8 de junio.

Los requisitos que debe de cumplir el estudio o la investigación para optar al premio son:

Ser original y estar redactado en castellano.

Tener una extensión mínima de 30 000 palabras, excluyendo índice, glosario y bibliografía.

Ajustarse íntegramente al contenido de la memoria del estudio presentado.

Presentarse dos copias, una impresa en papel que deberá depositarse en las dependencias de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y otra en formato editable PDF que se deberá acompañar a la solicitud en el momento de su presentación.

Que no haya sido publicado, total o parcialmente, ya sea en publicación impresa, digital o por cualquier otro medio.

Que no haya sido premiado con anterioridad a la fecha de la finalización del plazo de entrega del estudio e investigación, ni estar financiado por otra entidad pública o privada.

No haberse cedido a terceros los derechos de autor del estudio e investigación, ni comprometido su cesión futura durante dos años desde su presentación.

A mayores, los autores que hayan sido premiados están obligados a no presentar el estudio e investigación premiado a ningún otro premio o distinción convocado por entidades públicas o privadas; a hacer constar la referencia “Premiado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte” en las publicaciones que puedan derivarse de la investigación realizada y de participar en aquellos actos públicos que se pueda organizar para dar a conocer el estudio e investigación premiado; y a no difundir su trabajo por ningún medio hasta pasados dos años desde la fecha de pago de este Premio, cediendo en exclusiva durante ese período de tiempo todos los derechos de explotación sobre el mismo a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

A través del siguiente enlace se puede consultar más información sobre los documentos necesarios.