El DA2 acoge la performance 'Queridas viejas' para reivindicar la presencia de mujeres en la historia del arte

El DA2 Centro de Arte Contemporáneo recibirá este sábado la performance 'Queridas viejas', interpretada por la artista María Gimeno, un proyecto que busca visibilizar a las mujeres artistas que han sido históricamente excluidas de la narrativa artística tradicional.

Durante la acción, Gimeno interviene sobre la icónica Historia del arte de E. H. Gombrich, el libro más popular del siglo XX en este campo, sumando nuevas páginas que incluyen a unas 80 artistas mujeres, sin alterar el contenido original del texto. Con esta intervención, se pretende crear una versión del canon del arte narrada sin censuras de género, incorporando a artistas olvidadas y ampliando la visión histórica.

La performance combina la acción física sobre el libro con explicaciones breves de la vida y obra de cada artista, apoyadas en imágenes de sus trabajos, ofreciendo un recorrido dinámico y didáctico por los últimos mil años de historia del arte.

El acto comenzará a las 19:00 horas, tendrá una duración aproximada de 120 minutos y la entrada será libre hasta completar aforo.