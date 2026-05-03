El DA2 celebra el Día de los Museos con la ironía y el arte de acción de 'Los Torreznos'

Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca (DA2) ha programado una propuesta artística excepcional. El próximo 18 de mayo, a las ocho de la tarde, la sala central del museo acogerá la performance titulada ‘El Arte’, interpretada por el dúo Los Torreznos. Esta formación, integrada por Rafael Lamata y Jaime Vallaure, es un referente en el ámbito del arte de acción, utilizando su trabajo como una herramienta de comunicación para analizar lo social, lo político y las costumbres más arraigadas en nuestra cultura.

El trabajo de Los Torreznos se caracteriza por operar desde la realidad más directa, incluyendo la esfera familiar, para traducir temas cotidianos al lenguaje contemporáneo. Su propuesta se orienta hacia la experimentación expresiva mediante el uso de elementos mínimos: el gesto, la palabra y la presencia física. A través de estos recursos y un marcado uso del humor, el dúo logra conectar con el espectador tratando contenidos que reflejan el devenir cotidiano y las experiencias universales de cualquier persona.

Aunque su obra se manifiesta principalmente a través de la performance presencial, la trayectoria de Lamata y Vallaure también abarca formatos multimedia como el vídeo y las piezas sonoras, además de una labor pedagógica mediante conferencias y talleres. En esta ocasión, los artistas señalan que su intención con ‘El Arte’ no es narrar su propia biografía, sino utilizar su bagaje para investigar el arte contemporáneo como una experiencia compartida. Según sus propias palabras, buscan hacerse entender en torno a un asunto tan complejo mediante la cercanía y la simplicidad.

La cita tendrá lugar en la sala central del DA2,. Los interesados en asistir a esta exploración sobre la vida y el arte podrán hacerlo de manera gratuita, ya que la entrada será libre hasta completar el aforo.