El DA2 dedica las últimas tendencias en el cine y vídeo en España a la artista Paloma Polo

El tercer ciclo de Visiones Contemporáneas 2025, una plataforma dedicada a las últimas tendencias en cine y vídeo en España, dedicará su próxima edición a la artista visual Paloma Polo. El ciclo, comisariado por Playtime Audiovisuales (Enrique Piñuel Martín y Natalia Piñuel Martín), presentará por primera vez la obra de Polo en la ciudad de Salamanca, donde podrá visitarse hasta el próximo 22 de febrero.

La práctica artística de Paloma Polo se caracteriza por una profunda investigación sobre cómo surgen los idearios políticos en contextos socioculturales específicos, prestando especial atención a las formas de disidencia y las narrativas utópicas. Su obra funciona como una lectura crítica de las narrativas institucionalizadas, desafiando los modos hegemónicos de producción y legitimación del conocimiento.

Para desarrollar sus proyectos, la artista recurre a prácticas analíticas y documentales con un minucioso trabajo de campo, abordando temas como las dinámicas de poder, los grupos de resistencia y los procesos históricos de colonialismo y violencia estructural.

Para esta edición de Visiones Contemporáneas se han seleccionado dos de sus películas: 'El barro de la revolución' y 'Dulcinea'. Ambas piezas se distinguen por dar visibilidad a imaginarios e historias silenciadas, poniendo el foco en formas de vida y resistencia alternativas al orden establecido.

El trabajo de Paloma Polo cuenta con una sólida trayectoria internacional, habiendo sido expuesto en centros de arte y museos de prestigio como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), La Virreina Centre de la Imatge (Barcelona) y, notablemente, en la 55ª edición de la Bienal de Venecia (Italia).